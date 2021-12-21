Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

По факту ЧП на шахте имени Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Производство начато в отношении инженера по метрологии ФБУ "Кемеровский центр стандартизации и метрологии". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй "неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности".

"По версии следствия, подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов, в шахте исправны и работают надлежащим образом. При этом инженер фактически горные выработки шахты не посещал, проверочную газовую смесь на датчики измерительных каналов системы не подавал", — говорится в сообщении СК.