Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе
Подозреваемым по нему проходит инженер по метрологии ФБУ "Кемеровский центр стандартизации и метрологии".
Шахта имени Рубана © Официальный сайт Администрации Правительства Кузбасса
По факту ЧП на шахте имени Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Производство начато в отношении инженера по метрологии ФБУ "Кемеровский центр стандартизации и метрологии". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй "неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности".
"По версии следствия, подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов, в шахте исправны и работают надлежащим образом. При этом инженер фактически горные выработки шахты не посещал, проверочную газовую смесь на датчики измерительных каналов системы не подавал", — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что, таким образом, подозреваемый неправомерно выдал официальный документ, в результате чего в шахте не была обеспечена безопасность и появилась угроза жизни и здоровью работников.
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Напомним, 19 декабря на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе произошло возгорание. Работы были приостановлены. Всех горняков эвакуировали. Прокуратура начала проверку, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ЧП.
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