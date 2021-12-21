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Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

Подозреваемым по нему проходит инженер по метрологии ФБУ "Кемеровский центр стандартизации и метрологии".

21 декабря, 02:40
<p>Шахта имени Рубана © Официальный <a href="https://ako.ru/news/detail/sergey-tsivilev-proveril-raboty-po-likvidatsii-avarii-na-shakhte-imeni-a-d-rubana" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> Администрации Правительства Кузбасса</p>

Шахта имени Рубана © Официальный сайт Администрации Правительства Кузбасса

По факту ЧП на шахте имени Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Производство начато в отношении инженера по метрологии ФБУ "Кемеровский центр стандартизации и метрологии". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй "неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности".

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"По версии следствия, подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов, в шахте исправны и работают надлежащим образом. При этом инженер фактически горные выработки шахты не посещал, проверочную газовую смесь на датчики измерительных  каналов системы не подавал", — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что, таким образом, подозреваемый неправомерно выдал официальный документ, в результате чего в шахте не была обеспечена безопасность и появилась угроза жизни и здоровью работников.

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Напомним, 19 декабря на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе произошло возгорание. Работы были приостановлены. Всех горняков эвакуировали. Прокуратура начала проверку, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ЧП.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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