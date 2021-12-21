В Японии впервые за два года казнили преступников
Смертный приговор был приведён в исполнение через повешение.
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В Японии впервые за два года казнили преступников. Как сообщает телеканал NHK, распоряжение на это дал министр юстиции Ёсихиса Фурукава.
Имена казнённых не раскрываются. Также неизвестно, за какие преступления злоумышленников подвергли высшей мере наказания. Уточняется, что смертный приговор был приведён в исполнение через повешение.
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Последний раз в Японии казнили преступника в 2019 году. Тогда им оказался гражданин Китая, причастный к убийству японской семьи.
Ранее стало известно, что в Белоруссии может пройти референдум об отмене смертной казни. Президент страны Александр Лукашенко поддержал эту идею.
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