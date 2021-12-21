В Японии впервые за два года казнили преступников. Как сообщает телеканал NHK, распоряжение на это дал министр юстиции Ёсихиса Фурукава.

Имена казнённых не раскрываются. Также неизвестно, за какие преступления злоумышленников подвергли высшей мере наказания. Уточняется, что смертный приговор был приведён в исполнение через повешение.