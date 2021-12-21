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В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым

В результате аварии никто не погиб, пострадавшим оказали помощь на месте.

21 декабря, 03:58

Фото © t.me / incident_kuzbass

В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым © t.me/incident_kuzbass

В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия аварии со служебным автомобилем губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Ролик опубликован в телеграм-канале "Инцидент Кузбасс".

Губернатор Кузбасса Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле

Губернатор Кузбасса Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле

Напомним, ДТП произошло на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе посёлка Карагайла. Губернатор направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков с шахты "Листвяжная". В результате аварии никто не погиб, пострадавшим оказали помощь на месте. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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