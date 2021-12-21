В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым © t.me/ incident_kuzbass

В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия аварии со служебным автомобилем губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Ролик опубликован в телеграм-канале "Инцидент Кузбасс" .

Напомним, ДТП произошло на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе посёлка Карагайла. Губернатор направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков с шахты "Листвяжная". В результате аварии никто не погиб, пострадавшим оказали помощь на месте. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.