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Глава Калининградской области Алиханов рассказал о зачастивших самолётах НАТО у границ РФ

По словам губернатора, российские лётчики тоже летают, что приятно. Алиханов назвал эту ситуацию "стандартным обменом любезностями между военными".

21 декабря, 03:42

Самолёт Bombardier Challenger 605 © ТАСС / Aviation-images.com

В последнее время самолёты-разведчики НАТО всё чаще летают вокруг Калининградской области. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава региона Антон Алиханов, отметив, что российская авиация тоже летает у границ альянса.

"Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим", — сказал Алиханов.

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Глава региона добавил, что российские лётчики тоже летают, и это приятно. На вопрос, воспринимает ли он активность НАТО как угрозу, Алиханов ответил, что это "стандартный обмен любезностями между военными".

"У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже всё в порядке", — отметил губернатор.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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