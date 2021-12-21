Глава Калининградской области Алиханов рассказал о зачастивших самолётах НАТО у границ РФ

В последнее время самолёты-разведчики НАТО всё чаще летают вокруг Калининградской области. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава региона Антон Алиханов, отметив, что российская авиация тоже летает у границ альянса.

"Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим", — сказал Алиханов.

Глава региона добавил, что российские лётчики тоже летают, и это приятно. На вопрос, воспринимает ли он активность НАТО как угрозу, Алиханов ответил, что это "стандартный обмен любезностями между военными".