Глава Калининградской области Алиханов рассказал о зачастивших самолётах НАТО у границ РФ
По словам губернатора, российские лётчики тоже летают, что приятно. Алиханов назвал эту ситуацию "стандартным обменом любезностями между военными".
Самолёт Bombardier Challenger 605 © ТАСС / Aviation-images.com
В последнее время самолёты-разведчики НАТО всё чаще летают вокруг Калининградской области. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава региона Антон Алиханов, отметив, что российская авиация тоже летает у границ альянса.
"Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим", — сказал Алиханов.
Глава региона добавил, что российские лётчики тоже летают, и это приятно. На вопрос, воспринимает ли он активность НАТО как угрозу, Алиханов ответил, что это "стандартный обмен любезностями между военными".
"У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже всё в порядке", — отметил губернатор.
Ранее МИД РФ вручил США ноту протеста из-за опасных манёвров авиации НАТО над Чёрным морем. В министерстве обвинили Запад в провокациях против гражданских самолётов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни. Речь идёт об инциденте, произошедшем 3 декабря над Чёрным морем, когда опасно сблизились самолёт-разведчик НАТО и пассажирский борт "Аэрофлота".
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