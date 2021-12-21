5 главных контругроз Западу, которыми может ответить Россия С какими странами Россия может вступить в военно-политические союзы и какой арсенал экономических ограничений готова использовать против США. 20 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Северному альянсу не удастся отказаться от диалога o предложенных Москвой гарантиях безопасности в Европе, считают в МИД РФ. Есть негласные договорённости, которые Россия всегда соблюдала и старалась не обострять отношения в различных частях планеты, соблюдая принципы сохранения мира и стабильности.

— Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях c НАТО, когда надо принципиально определяться. И мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо "заболтать", — заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Напомним, Москва предложила военному блоку отказаться включать в свой состав Украину и другие экс-республики СССР, не проводить военные действия на территории Незалежной. Запад уже дал понять, что не заинтересован в таких договорённостях. А затем последовало заявление Александра Грушко. Поэтому Россия будет соизмерять все свои действия с необходимостью обеспечить безопасность — собственную и своих союзников.

Военно-политический союз России и Китая

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ

— Одним из важных партнёров может стать для России Китай, что для США и НАТО — один из самых неприятных из возможных сценариев. Принятую и подписанную главами Минобороны дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству России и Китая Запад воспринял не очень серьёзно. Европейские и американские СМИ старались особо не освещать это событие. Единственные, кто забил тревогу, — это аналитические и разведывательные институты США. Однако все те рекомендации, что ранее получали от них политики, и привели к тому, что подобное сближение Москвы и Пекина началось, — пояснил Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

Расширение ареала присутствия российских войск и военных баз во всём мире на новых принципах

Российские военнослужащие во время совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана. Фото © ТАСС / Пресс-служба Центрального военного округа

— Возобновление работы ряда военных баз, которые будут основаны не на принципах Советского Союза, а на более современной стратегии. Например, Россия может поставить на Кубе и в Венесуэле системы, которые будут мониторить окружающую обстановку и дадут сигнал в случае желания США начать термоядерную войну чуть раньше. Такое оборудование позволит отслеживать перемещения американских войск как по глади Мирового океана, так и в воздушном пространстве. В этом случае в кубинский и венесуэльский порты будут заходить наши эскадры с Балтийского, Северного и Черноморского флотов. Нахождения корабельных ударных группировок, выполняющих задачи постоянного патрулирования, могут поспособствовать некоему отрезвлению наших так называемых партнёров, — отметил Леонков.

Выдавливание Запада с Ближнего Востока

Разминирование восточных районов сирийского города Алеппо специалистами Вооружённых сил РФ. Фото © ТАСС / Минобороны России

Блокирование этого региона для западных коллег со стороны Сирии, Ирана и Ирака увеличит цены на углеводороды, которые и сейчас уже усложнили жизнь экономике ЕС. В Послании Федеральному собранию в 2018 году Путин обозначил список новейшего вооружения России, преодолевающего любые ПРО. Но на Западе ситуацию попытались представить как блеф Москвы. — Но если вспомнить Сирию и Нагорный Карабах, то Россия всё-таки умеет ювелирно совершать определённые действия так, что какую-то конфронтацию на этих действиях построить сложно, — считает Леонков. При этом подобные решения разрушают стратегические планы Запада по использованию территорий, на которых содержатся природные ресурсы.

Экономические санкции в отношении США и Европы

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— В число таких ограничений можно включить частичное или полное прекращение поставок газа в отдельные страны, использование влияния на экспорт удобрений. Мы может не поставлять — или, наоборот, поставлять — оружие в третьи страны. Например, продать современные комплексы ПВО Ирану. Закрыть своё небо для самолётов из других стран. Прекратить транзит товаров в определённые страны, — напоминает политолог Александр Роджерс. — Кроме того, ограничения могут внезапно возникнуть и в доступе транспортных судов по ряду маршрутов. Когда российские чиновники говорят о "создании контругроз" — это не исключает различных вариантов военного ответа.

Свержение марионеточных режимов — объявление их террористами

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— Под такими режимами можно рассматривать и террор Киева на Юго-Востоке, и целый ряд республик бывшего Союза. Можно подойти к вопросу глобально: насколько легитимна власть в тех странах, что пережили цветные перевороты. И выяснить, если США и их сателлиты могут организовывать и поддерживать такие перевороты, то почему это не может делать кто-то другой? Во многих африканских странах революции устраиваются регулярно, в некоторых азиатских — тоже, — отметил Роджерс.

Авторы Елена Стафеева