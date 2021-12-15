Каких министров отчитал президент и открыл сезон кадровых ротаций Кому из чиновников досталось на орехи и почему за жёстким разносом глав ведомств могут последовать кадровые перестановки. 15 декабря, 20:38 4999 4999 Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции в Ново-Огарёве. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого выяснилось, что в ряде направлений допущены недоработки.

— Задача каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-то объект. Нужно добиваться того, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались самые чувствительные проблемы людей. В этом и заключается главный критерий эффективности нашей общей работы — как на федеральном уровне, так и на местах, — объяснил президент.

По сравнению с 1 декабря 2019 года, когда на реализацию нацпроектов было израсходовано 70% выделенных средств, правительство увеличило темпы — и 1 декабря 2021-го этот показатель достиг порога 80%.

Подорожание стройматериалов

Глава государства назвал "серьёзным вызовом" для нацпроектов рост цен на строительные материалы, так как это спровоцировало увеличение цен на строительство школ и подрядчики начали отказываться от долгосрочных контрактов. Президент потребовал от профильного вице-премьера Марата Хуснуллина перейти от профилактических бесед к делу и создать механизмы воздействия на рынок.

Марат Хуснуллин. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

— Чего гравий-то [в цене] вырос? Ну ладно там, бензин подорожал, [его] довезти сложнее, — заметил президент.

Поддержку получили идея вице-премьера компенсировать подрядчикам подорожание стройматериалов и новые меры, позволяющие "нивелировать все риски" в жилищном строительстве.

Ликвидация свалок

— До конца года будет ликвидировано шесть объектов накопленного экологического вреда и 12 несанкционированных свалок, — прокомментировал Путин один из наиболее острых для жителей городов вопросов.

Глава страны отметил, что задача избавиться от 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда будет выполнена до конца 2024 года. Уже закрыто 60 таких объектов и рекультивировано 30 несанкционированных свалок в границах городов.

Главу Минприроды Александра Козлова президент спросил, почему отсутствует проектная документация по ликвидации более 100 свалок. Как будет решаться до конца 2024 года вопрос по ликвидации 191 свалки в границах городов, из них 111 — до конца 2023 года, если до сих пор по 104 свалкам отсутствует проектная документация об их уничтожении. В ответ на вопрос "Кто конкретно занимается этим вопросом?" министр назвал фамилии трёх сотрудников.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

— Из них кто основной-то, главный? Кто несёт личную, персональную ответственность за результаты работы? — добивался ответа Путин. Козлов сказал, что это его заместитель Мурад Керимов.

— Хорошо, я услышал эту фамилию, — отметил Путин.

Транспортная карта

Министра транспорта Виталия Савельева президент попросил отчитаться о подготовке федеральной программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта, которая должна заработать с 1 января. Глава государства поинтересовался, заработает ли программа в назначенный срок. На это глава Минтранса ответил, что в ведомстве на это надеются, так как уже выделено 44 млрд рублей из ФНБ. Владимира Путина ответ не удовлетворил.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев. Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

— Вы сказали, что с 1 января 2022 года программа заработает, и назвали впечатляющие цифры финансирования. В целом, я так понимаю, с финансированием проблемы нет. Вопрос — программа сама готова или нет? — переспросил президент. Министр ответил, что программа находится на согласовании с другими ведомствами.

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— Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова, — отреагировал на это Путин и потребовал окончательно согласовать программу до конца года.

Стратегия цифровой трансформации

Глава страны напомнил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву о том, что срок, отведённый на утверждение стратегий цифровой трансформации, скоро истечёт.

Дмитрий Чернышенко. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

— Максут Игоревич, смотрите, у нас по состоянию на 10 декабря правительством утверждено пять из 12 отраслевых стратегий цифровой трансформации, а где остальные семь? — поинтересовался Путин. Ответ, что документы в правительстве, его не устроил.

— Что они там делают, в правительстве? Сколько они пролежат? Когда "до конца года"? Сегодня уже пятнадцатое, успеете до конца года? — задал вопрос президент. На что Чернышенко пообещал успеть закончить всё вовремя.

Путин также задал вопрос Чернышенко, почему серьёзное финансирование нацпроекта по туризму ушло не на конкретные работы, а на взносы в уставной капитал корпорации "Туризм.РФ". Зампред правительства объяснил это участием корпорации в инвестиционных проектах.

По мнению экспертов, глава государства ясно дал понять членам правительства, что прекрасно осведомлён о реальном состоянии дел и подменять реальную работу демагогией и пустыми обещаниями он не позволит, будет жёстко спрашивать за конкретный результат. — У президента есть своя сигнальная система — контрольное управление, которое недооценивают. Это теневой аудитор, который помогает главе страны принимать решения, особенно в части того, что он поручил. Это орган, наблюдающий, можно сказать, за тем, как исполняется воля президента. Приснопамятная зелёная папочка и страх губернаторов — тоже работа этого управления. В конце года не только подводятся итоги, но и происходит более системная работа по нацпроектам, — сказал Лайфу политолог Марат Баширов.

По его мнению, такая жёсткая реакция неслучайна, президент не просто недоволен, он хочет что-то изменить.

Реакция президента связана либо с кадровыми переменами, либо с изменениями целевых показателей. В первую очередь это касается бюджетного исполнения и сроков. Мы вправе ожидать, что в ближайшие дни появятся распоряжения Путина, которые будут касаться и премьер-министра Мишустина, и этих точек недовольства Марат Баширов Политолог

Модернизация здравоохранения

Среди плюсов и направлений, требующих необходимой дополнительной помощи, президент отметил сферы модернизации здравоохранения и успехи в реализации "инфраструктурных" нацпроектов. Помимо того, глава страны коснулся поддержки детей от рождения до окончания школы.

— На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растёт порядка 7 млн детей. Как уже говорил, задача ближайших лет — выстроить здесь целостную линейку поддержки семей, — сказал Путин.

Он предложил изыскать дополнительные деньги на программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом его попросила вице-премьер Татьяна Голикова, пожаловавшись на рост цен на автомобили. По её словам, из запланированных 500 млрд рублей в бюджете заложено только 360 млрд, она попросила ускорить финансирование программы. Президент согласился.

Авторы Елена Стафеева