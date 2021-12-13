Почему США начали использовать самолёты-разведчики на Украине в обход НАТО Эксперты делают вывод, что США и дальше будут наращивать военное присутствие в этой стране, несмотря на обещания снизить градус напряжённости. 12 декабря, 21:40 Фото © Wikipedia

RC-135

По данным веб-сервиса Flight Radar 24, американский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 с позывным JAKE 11, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в субботу оказался в воздушном пространстве Украины и пробыл там шесть часов. Известно, что сначала самолёт изучил белорусскую границу, затем пролетел вдоль российской границы от Харьковской области в районе Первомайска, затем провёл наблюдение над Днепропетровской областью, в районе Токмака Запорожской области повернул на запад, а потом отправился изучать побережье Крыма.

Эксперты отмечают, что ранее, 7 декабря, над Чёрным морем неподалёку от Крыма был замечен самолёт-разведчик Bombardier Challenger 605, который проследовал практически идентичным маршрутом. Эти случаи эксперты по стратегической стабильности и безопасности называют беспрецедентными — ранее подобные вылазки совершались над нейтральными водами без дежурства на территории наших соседей. Рейды проводились силами беспилотников RQ-4 Global Hawk, взлетавшими с авиабазы Сигонелла ВВС Италии. Также НАТО предпринимало разведывательные вылеты на RC-135 Rivet Joint в пространстве над Чёрным и Балтийским морями, проводило воздушную разведку недалеко от Калининграда, но воздушное пространство Украины самолёты-разведчики RC-135 использовали впервые.

Boeing RC-135 относятся к числу стратегических разведчиков и способны собирать большой массив данных о потенциальном противнике. Они оснащены оборудованием, с помощью которого можно проводить сбор информации в различных радиодиапазонах — от сантиметрового до метрового. В этих диапазонах работает большинство российских средств ПВО, например станции обнаружения комплексов ПВО С-400, а также другая техника для противовоздушной обороны.

Пушечное ядро

Исторический визит американского самолёта-разведчика состоялся почти сразу после заявлений президента США Джо Байдена, пообещавшего, что "американских войск на территории Украины нет и не будет." Кроме исторического визита RC-135 в воздушное пространство Украины российским истребителям последние несколько недель не раз приходилось вылетать на перехват разведывательных самолётов США и НАТО.

Американские самолёты также создают проблемы для нашей гражданской авиации. В “Аэрофлоте” подтвердили информацию, что летевшему из Тель-Авива в Москву гражданскому лайнеру пришлось сменить эшелон из-за того, что его траекторию пересекало другое воздушное судно. Им оказался натовский самолёт-разведчик. Военный эксперт Александр Ермаков поясняет: принципиальных изменений в ситуацию визит RC-135 не вносит.

Раньше американские БПЛА летали вдоль границы соприкосновения, и пилотируемые самолёты залетали на Украину, в том числе и боевые. В воздушном пространстве этой страны регулярно летают тяжёлые разведывательные БПЛА, в том числе рядом с Донбассом, бомбардировщики залетают, истребители из Румынии Александр Ермаков Военный эксперт

Стратегической стабильности хватит не на всех

Главный вопрос, который касается безопасности и целесообразности таких полётов, эксперты обсуждают уже несколько дней: если Украина не член НАТО и пользуется лишь ограниченной поддержкой Запада, почему боевая авиация патрулирует территорию страны как свою собственную? Точных ответов на этот счёт пока никто не даёт, однако эксперты полагают, что подобные "визиты вежливости" могут привести к серьёзным последствиям. Военный эксперт Василий Кашин отмечает, что случай с боевым дежурством RC-135 показывает степень "военного освоения" Украины США в обход НАТО.

Регулярно находясь в украинском воздушном пространстве, они могут посредством мощных разведывательных воздушных платформ собирать исчерпывающую информацию о ситуации в основных промышленно развитых регионах России, в то время как дальность авиационных средств поражения позволяет самолётам тактической авиации стран НАТО наносить удары вплоть до Москвы при помощи имеющихся у них авиационных средств поражения Василий Кашин Военный эксперт

По словам эксперта, в результате формируются реальные условия для перспективы полного подрыва стратегической стабильности, и не реагировать на такие события Россия не может.

Самолёты-разведчики: прямая и явная угроза

Ряд экспертов предполагает, что RC-135 мог быть впервые отправлен на территорию Украины в обход прямого распоряжения Байдена не нагнетать ситуацию, снизить активность и "вести себя по-джентльменски". Внутри администрации США, по некоторым данным, может идти негласная борьба за президентский пост, а одним из вероятных лоббистов более жёстких действий в отношении России может быть заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, хорошо известная как одна из активных создательниц украинского кризиса 2013 года.

По словам военного эксперта Василия Кашина, полёт RC-135 может иметь далеко идущие последствия с точки зрения стратегической стабильности для России.

Мы сейчас ведём переговоры о гарантиях безопасности с США. Если эти переговоры провалятся, то наша безопасность и стратегическая стабильность с США должны быть всё равно обеспечены Василий Кашин Военный эксперт

Эксперт добавил также, что при самом плохом раскладе ситуация с пролётом RC-135 вглубь территории Украины может превратиться в присутствие боевой авиации с крылатыми ракетами AGM-158B JASSM-ER, которые есть даже на вооружении польских F-16. Дальности этих ракет достаточно, чтобы при необходимости поразить цели на территории Москвы и области.

Эксперты отмечают, что воспринимать пролёт RC-135 над Украиной как попытку изменить статус-кво не стоит. В большей степени это говорит о том, что в Вашингтоне существует несколько разных групп, способных оказывать влияние на высшее политическое и военное руководство страны. В этой связи многие специалисты по безопасности пытаются выяснить, какой реальной властью сейчас обладает президент США Джо Байден и в состоянии ли он контролировать выполнение приказов первого лица государства.

Кроме этого, эксперты заключают, что воздушное пространство над Украиной не принадлежит ВВС страны и может спокойно "перекраиваться" под нужды боевой авиации ВВС США. Это, в свою очередь, оставляет много вопросов о подконтрольности президента Украины Владимира Зеленского, а также верхних эшелонов военной и политической элиты этой страны, способной выполнить любую просьбу США.