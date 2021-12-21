Минпромторг предложил ограничить 10% максимальную наценку дилеров при продаже авто
По словам источника в ведомстве, сейчас бизнес, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продаёт новые машины с неоправданно дорогими дополнительными опциями.
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Минпромторг РФ предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.
"Мы в процессе организации договорённости между ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%", — сказал он.
Как добавил источник в министерстве, такая наценка всё равно останется выгодной для автодилеров. По его словам, норма прибыли производителей — 5-6%. При этом норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет бизнесу иметь приемлемую маржу, пояснил источник.
По его словам, в данный момент дилеры, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продают новые транспортные средства с неоправданно дорогими дополнительными опциями. Согласно прогнозу Минпромторга, рост продаж новых авто составит в 2021 году около 5%.
"Есть рекомендуемые розничные цены, но дилеры продают машины с дополнительными опциями. Мы уже обращались в ФАС по этому поводу", —подчеркнул сотрудник министерства.
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