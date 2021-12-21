Более 10 авто столкнулось на ТТК в Москве

Массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве. По данным источника Лайфа, столкнулось 16 авто, при этом столичный Дептранс сообщает о девяти.

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE