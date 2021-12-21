Более 10 авто столкнулось на ТТК в Москве
Источник Лайфа уточняет, что в результате аварии пострадавших нет.
Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE
Массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве. По данным источника Лайфа, столкнулось 16 авто, при этом столичный Дептранс сообщает о девяти.
Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE
Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE
Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE
Наш собеседник уточняет, что в результате аварии пострадавших нет. Движение на участке сильно затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.
А ранее сегодня в ДТП попал служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Глава региона направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков в шахте "Листвяжная". В результате аварии никто не погиб. Сам Цивилёв не пострадал.
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