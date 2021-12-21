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Более 10 авто столкнулось на ТТК в Москве

Источник Лайфа уточняет, что в результате аварии пострадавших нет.

21 декабря, 07:29
<p>Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE</p>

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве. По данным источника Лайфа, столкнулось 16 авто, при этом столичный Дептранс сообщает о девяти.

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Массовое ДТП на ТТК в Москве. © LIFE

Наш собеседник уточняет, что в результате аварии пострадавших нет. Движение на участке сильно затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.

В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым

В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым

А ранее сегодня в ДТП попал служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Глава региона направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков в шахте "Листвяжная". В результате аварии никто не погиб. Сам Цивилёв не пострадал.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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