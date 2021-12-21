В Перми после сообщений о минировании эвакуировали две школы
В краевом Министерстве безопасности сообщили, что в зданиях ведётся проверка.
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В Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали педагогический состав и учеников школ № 12 и № 2. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они проверяют здание на наличие бомбы.
"Приняты меры по обеспечению общественной безопасности. Проводится проверка достоверности сообщения", — сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Прикамья.
Ранее также появились сообщения о минировании образовательных учреждений в Нефтеюганске. Из-за этого было эвакуировано три школы. На место были вызваны специалисты-взрывотехники.
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