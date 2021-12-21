В Перми после сообщений о минировании эвакуировали две школы

В Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали педагогический состав и учеников школ № 12 и № 2. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они проверяют здание на наличие бомбы.

Ранее также появились сообщения о минировании образовательных учреждений в Нефтеюганске. Из-за этого было эвакуировано три школы. На место были вызваны специалисты-взрывотехники.