Нарколог Стеценко назвал главное отличие пьянства от алкоголизма

Пьянство является вредной привычкой, от которой человек ещё может отказаться, а алкоголизм — это зависимость, которая разрушает личность и не оставляет выбора: пить или не пить, рассказал нарколог Олег Стеценко в интервью Пятому каналу.

Он также объяснил, что существуют разные виды пьянства: эпизодическое и систематическое. Причём одно может плавно перерасти в другое. По мнению эксперта, люди, которые предпочитают выпивать по праздникам или в конце рабочей недели для расслабления, стоят на краю пропасти. Редкие случаи могут перерасти в систематическое употребления алкоголя два-три раза в месяц, а затем и три-четыре раза в неделю. При этом человек может пить вино или пиво небольшими количествами и не чувствовать сильного опьянения, однако вредная привычка уже сформирована.