Онищенко объяснил, в чём смысл внесения прививок от коронавируса в национальный календарь

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Лайфом поддержал внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. По словам доктора медицинских наук, это оправданно с экономической точки зрения и соответствует санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и мире.

"Что такое национальный календарь прививок? Это перечень заболеваний, против которых прививки проводят по всей стране и за счёт федерального бюджета. И это самая главная составляющая, то есть каждый регион не должен покупать вакцины для себя", — рассуждает эксперт.

Онищенко отметил, что выступает за более жёсткую позицию в вопросах массовой вакцинации, и считает, что власти и обществу пора прекратить все "разглагольствования" на этот счёт.

"У нас с вами два пути: первый — не вакцинироваться и переболеть, второй — вакцинироваться и не заболеть. Поэтому включение прививки от ковида в национальный календарь — это, безусловно, правильное решение, которое надо выполнять. И вообще, надо прекратить все эти разглагольствования", — призвал Онищенко.