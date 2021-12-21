Онищенко объяснил, в чём смысл внесения прививок от коронавируса в национальный календарь
Собеседник Лайфа отметил, что выступает за более жёсткую позицию в вопросах массовой вакцинации, и считает, что власти и обществу пора прекратить все "разглагольствования" на этот счёт.
Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Лайфом поддержал внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. По словам доктора медицинских наук, это оправданно с экономической точки зрения и соответствует санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и мире.
"Что такое национальный календарь прививок? Это перечень заболеваний, против которых прививки проводят по всей стране и за счёт федерального бюджета. И это самая главная составляющая, то есть каждый регион не должен покупать вакцины для себя", — рассуждает эксперт.
Онищенко отметил, что выступает за более жёсткую позицию в вопросах массовой вакцинации, и считает, что власти и обществу пора прекратить все "разглагольствования" на этот счёт.
"У нас с вами два пути: первый — не вакцинироваться и переболеть, второй — вакцинироваться и не заболеть. Поэтому включение прививки от ковида в национальный календарь — это, безусловно, правильное решение, которое надо выполнять. И вообще, надо прекратить все эти разглагольствования", — призвал Онищенко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" уже в ближайшие месяцы.
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