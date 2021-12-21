Невролог Длин предупредил, что брюки с подворотами зимой могут привести к ампутации

Модники, которые носят подвёрнутые или укороченные штаны в морозы, рискуют заработать обморожение нижних конечностей и даже их ампутацию. Об этом рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

"Когда происходит сильное изменение температуры кожи, организм вынужден спазмировать сосуды. Если мороз очень сильный и человек находится длительное время на улице, то он имеет риск получить обморожение", — объяснил Пятому каналу специалист.

Он также добавил, что высокому риску подвержены модники, которые во время прогулок на морозе употребляют алкогольные напитки. Они притупляют рецепторы, и потому люди могут не почувствовать прохождение этапов обморожения. По словам специалиста, при переохлаждении у человека возникают боль и ломота, затем, если он игнорирует эти сигналы, клетки начинают отмирать и ткани разрушаются.

"Возникает сильный, глубокий некроз тканей, и одним из основных рисков становится ампутация конечности для того, чтобы не наступила гангрена или заражение в этой зоне. Поэтому очень важно следить сейчас, особенно в сильные морозы, за тем, как мы одеваемся, носить нормальные длинные носки и джинсы", — посоветовал эксперт.