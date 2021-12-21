Невролог Длин предупредил, что брюки с подворотами зимой могут привести к ампутации
Врачи призывают граждан внимательнее следить не за модой, а за своим здоровьем, и в холода носить нормальные по длине джинсы и носки.
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Модники, которые носят подвёрнутые или укороченные штаны в морозы, рискуют заработать обморожение нижних конечностей и даже их ампутацию. Об этом рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.
"Когда происходит сильное изменение температуры кожи, организм вынужден спазмировать сосуды. Если мороз очень сильный и человек находится длительное время на улице, то он имеет риск получить обморожение", — объяснил Пятому каналу специалист.
Он также добавил, что высокому риску подвержены модники, которые во время прогулок на морозе употребляют алкогольные напитки. Они притупляют рецепторы, и потому люди могут не почувствовать прохождение этапов обморожения. По словам специалиста, при переохлаждении у человека возникают боль и ломота, затем, если он игнорирует эти сигналы, клетки начинают отмирать и ткани разрушаются.
"Возникает сильный, глубокий некроз тканей, и одним из основных рисков становится ампутация конечности для того, чтобы не наступила гангрена или заражение в этой зоне. Поэтому очень важно следить сейчас, особенно в сильные морозы, за тем, как мы одеваемся, носить нормальные длинные носки и джинсы", — посоветовал эксперт.
Ранее терапевт Лапа предупредила москвичей о гипоксии в связи с резким похолоданием. Проявляться она будет головной болью, которая обычно проходит, когда выходишь на улицу. В зоне риска находятся люди с ослабленным здоровьем, добавила специалист.
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