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Невролог Длин предупредил, что брюки с подворотами зимой могут привести к ампутации

Врачи призывают граждан внимательнее следить не за модой, а за своим здоровьем, и в холода носить нормальные по длине джинсы и носки.

21 декабря, 06:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Модники, которые носят подвёрнутые или укороченные штаны в морозы, рискуют заработать обморожение нижних конечностей и даже их ампутацию. Об этом рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

"Когда происходит сильное изменение температуры кожи, организм вынужден спазмировать сосуды. Если мороз очень сильный и человек находится длительное время на улице, то он имеет риск получить обморожение", объяснил Пятому каналу специалист.

Он также добавил, что высокому риску подвержены модники, которые во время прогулок на морозе употребляют алкогольные напитки. Они притупляют рецепторы, и потому люди могут не почувствовать прохождение этапов обморожения. По словам специалиста, при переохлаждении у человека возникают боль и ломота, затем, если он игнорирует эти сигналы, клетки начинают отмирать и ткани разрушаются.

"Возникает сильный, глубокий некроз тканей, и одним из основных рисков становится ампутация конечности для того, чтобы не наступила гангрена или заражение в этой зоне. Поэтому очень важно следить сейчас, особенно в сильные морозы, за тем, как мы одеваемся, носить нормальные длинные носки и джинсы",  посоветовал эксперт.

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Ранее терапевт Лапа предупредила москвичей о гипоксии в связи с резким похолоданием. Проявляться она будет головной болью, которая обычно проходит, когда выходишь на улицу. В зоне риска находятся люди с ослабленным здоровьем, добавила специалист.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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