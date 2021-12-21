Россиян предупредили об опасной уловке аферистов перед Новым годом

В декабре россиянам стали приходить письма от известных брендов с щедрым предложением поучаствовать в предновогодней акции и купить дорогой товар по небывало низкой цене. На самом деле эти сообщения отправляли мошенники, рассказали эксперты платформы ОНФ "Мошеловка".

"Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты — клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке", — объяснила РИА "Новости" руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

Письма, которые мошенники отправляют россиянам, очень похожи на традиционные маркетинговые рассылки. Как правило, количество товара, который "бренд" предлагает купить по очень низкой цене, ограниченно и оформить сделку нужно в ближайшее время — покупателю даётся от 12 до 24 часов. Когда пользователь переходит по ссылке из сообщения, он попадает на страницу, где можно только купить товар. Если попытаться перейти на другой раздел, сайт выдаст ошибку. Лазарева призывает россиян быть бдительными, перед покупкой уточнять правила акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячей линии.