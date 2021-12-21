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МИД КНР: Проект России по гарантиям безопасности обеспечит доверие между странами

В ведомстве подчеркнули, что Китай всегда поддерживал желание государств решать разногласия путём дипломатии и консультаций.

21 декабря, 05:21
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МИД КНР © Wikipedia

Проект по гарантиям безопасности, предложенный Москвой Вашингтону, способствует повышению уровня доверия между странами, снижает риск конфликтов, а также отстаивает глобальную и региональную стратегическую стабильность. Об этом заявили в пресс-службе МИД КНР.

"Что касается обнародованного МИД России проекта предложений о гарантиях безопасности для США и НАТО и влияния предложений на глобальную стратегическую стабильность, Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений", сообщили РИА "Новости" в ведомстве.

Также в МИД отметили, что Китай всегда поддерживал желание стран решать разногласия путём дипломатии и консультаций.

Ушаков обсудил с помощником Байдена предложения РФ о гарантиях безопасности

Ушаков обсудил с помощником Байдена предложения РФ о гарантиях безопасности

Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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