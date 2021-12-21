МИД КНР: Проект России по гарантиям безопасности обеспечит доверие между странами

Проект по гарантиям безопасности, предложенный Москвой Вашингтону, способствует повышению уровня доверия между странами, снижает риск конфликтов, а также отстаивает глобальную и региональную стратегическую стабильность. Об этом заявили в пресс-службе МИД КНР.

"Что касается обнародованного МИД России проекта предложений о гарантиях безопасности для США и НАТО и влияния предложений на глобальную стратегическую стабильность, Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений", — сообщили РИА "Новости" в ведомстве.