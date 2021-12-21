Семнадцать детей получили химические ожоги в сауне в Улан-Удэ
По предварительной версии, к этому привела повышенная концентрация хлорки.
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В Улан-Удэ 17 детей пострадали при посещении сауны. Об этом информирует СУ СК РФ по Республике Бурятия.
По данным ведомства, инцидент произошёл в спа-комплексе на проспекте Автомобилистов. После того как дети искупались в бассейне, они получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи. По предварительной версии, к травмам привела повышенная концентрация хлорки. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь медиков.
По факту происшествия Следственный комитет начал доследственную проверку. Правоохранители взяли пробы воды из бассейна, а также назначили судебно-медицинские исследования.
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