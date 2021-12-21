Семнадцать детей получили химические ожоги в сауне в Улан-Удэ

В Улан-Удэ 17 детей пострадали при посещении сауны. Об этом информирует СУ СК РФ по Республике Бурятия.

По данным ведомства, инцидент произошёл в спа-комплексе на проспекте Автомобилистов. После того как дети искупались в бассейне, они получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи. По предварительной версии, к травмам привела повышенная концентрация хлорки. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь медиков.