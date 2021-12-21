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Семнадцать детей получили химические ожоги в сауне в Улан-Удэ

По предварительной версии, к этому привела повышенная концентрация хлорки.

21 декабря, 05:14

Фото © Pixabay

В Улан-Удэ 17 детей пострадали при посещении сауны. Об этом информирует СУ СК РФ по Республике Бурятия.

По данным ведомства, инцидент произошёл в спа-комплексе на проспекте Автомобилистов. После того как дети искупались в бассейне, они получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи. По предварительной версии, к травмам привела повышенная концентрация хлорки. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Девять человек отравились хлоркой в бассейне частного дома в Татарстане

Девять человек отравились хлоркой в бассейне частного дома в Татарстане

По факту происшествия Следственный комитет начал доследственную проверку. Правоохранители взяли пробы воды из бассейна, а также назначили судебно-медицинские исследования.

Ранее в Туве с отравлением госпитализировали более ста учеников кадетской школы-интерната.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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