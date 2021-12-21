"Прошедшая репрессии" Тимошенко дала советы обвинённому в госизмене Порошенко
Экс-премьер Украины призвала бывшего президента не сдаваться и бороться до конца.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко обнимает экс-президента Украины Петра Порошенко © ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov
Лидер партии "Батьковщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала экс-президенту Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене, не бежать из страны и не сдаваться. Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".
"Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии — причём наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него всё спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле", — заявила экс-премьер Украины.
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Тимошенко добавила, что в этой ситуации Порошенко не должен сдаваться. Также политик дала экс-президенту второй совет — идти в ЕСПЧ, во все инстанции судов, добиваться, чтобы всё было публично, и бороться.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Согласно заявлению партии политика, экс-лидер Незалежной заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Накануне стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене.
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