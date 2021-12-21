"Прошедшая репрессии" Тимошенко дала советы обвинённому в госизмене Порошенко

"Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии — причём наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него всё спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле", — заявила экс-премьер Украины.