Губернатор Кузбасса Цивилёв не пострадал в ДТП

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в момент аварии на трассе Кемерово — Новокузнецк находился в своём служебном автомобиле, он не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым

Напомним, ДТП произошло на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе посёлка Карагайла. Губернатор направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков с шахты "Листвяжная". В результате аварии никто не погиб, пострадавшим оказали помощь на месте. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.