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Губернатор Кузбасса Цивилёв не пострадал в ДТП

Служебный автомобиль главы региона попал в аварию на трассе Кемерово — Новокузнецк.

21 декабря, 04:21
<p>Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв © ТАСС / Михаил Метцель

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в момент аварии на трассе Кемерово — Новокузнецк находился в своём служебном автомобиле, он не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор не пострадал", — рассказали журналистам в пресс-службе.

В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым

В Сети появилось видео с места ДТП с губернатором Кузбасса Цивилёвым

Напомним, ДТП произошло на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе посёлка Карагайла. Губернатор направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков с шахты "Листвяжная". В результате аварии никто не погиб, пострадавшим оказали помощь на месте. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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