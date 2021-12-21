Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" опубликовал фотографии нового штамма коронавируса "омикрон", который имеет рекордное число мутаций. Изображения доступны на сайте Роспотребнадзора.







"ГНЦ ВБ "Вектор" в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом "омикрон" коронавируса для исследования его морфологических характеристик, т.е. формы, размера, наличия структур, находящихся на поверхности, и т.д.", — говорится в сообщении.

Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. После подготовки пробы клетки залили в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронный микроскоп.

"На снимках — везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки", — пояснили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, в случае с "омикроном" необычно то, что вирус собирается медленно и, в отличие от других штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. В целом состояние клеток при заражении этим штаммом соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при инфицировании другими.