Рекордное число мутаций: Центр "Вектор" показал фотографии штамма "омикрон"
Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом.
Штамм коронавируса "омикрон" (иллюстрация) © ТАСС / VW Pics via ZUMA Press Wire
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" опубликовал фотографии нового штамма коронавируса "омикрон", который имеет рекордное число мутаций. Изображения доступны на сайте Роспотребнадзора.
"ГНЦ ВБ "Вектор" в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом "омикрон" коронавируса для исследования его морфологических характеристик, т.е. формы, размера, наличия структур, находящихся на поверхности, и т.д.", — говорится в сообщении.
Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. После подготовки пробы клетки залили в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронный микроскоп.
"На снимках — везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки", — пояснили в Роспотребнадзоре.
По словам специалистов, в случае с "омикроном" необычно то, что вирус собирается медленно и, в отличие от других штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. В целом состояние клеток при заражении этим штаммом соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при инфицировании другими.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов назвал сроки распространения "омикрона" в России. По словам эксперта, развитие ситуации во многом будет зависеть от поведения граждан в новогодние праздники. "Омикрон" может "съесть" "дельта-вариант", считает иммунолог Арег Тотолян. И если этот штамм действительно вызывает более лёгкую форму CoViD-19, его можно условно назвать спасением, добавил эксперт.
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