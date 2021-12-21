В США впервые одобрена инъекция для профилактики ВИЧ
Профилактический курс рекомендован для совершеннолетних и подростков, чей вес превышает 35 кг.
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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило к применению препарат Apretude, инъекции которого могут помочь в профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Как уточняется, профилактический курс могут пройти совершеннолетние и подростки, чей вес более 35 кг. Первые две инъекции вводятся с разницей в две недели, затем укол надо будет делать раз в два месяца.
"Сегодняшнее одобрение [препарата] даёт важный инструмент в усилиях по прекращению эпидемии ВИЧ-инфекции, впервые предоставляя возможность предотвращать ВИЧ без ежедневного приёма таблеток", — заявила глава отделения антивирусных препаратов Дебра Бирнкрант.
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