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В США впервые одобрена инъекция для профилактики ВИЧ

Профилактический курс рекомендован для совершеннолетних и подростков, чей вес превышает 35 кг.

21 декабря, 04:39

Фото © Pixabay

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило к применению препарат Apretude, инъекции которого могут помочь в профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как уточняется, профилактический курс могут пройти совершеннолетние и подростки, чей вес более 35 кг. Первые две инъекции вводятся с разницей в две недели, затем укол надо будет делать раз в два месяца.

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"Сегодняшнее одобрение [препарата] даёт важный инструмент в усилиях по прекращению эпидемии ВИЧ-инфекции, впервые предоставляя возможность предотвращать ВИЧ без ежедневного приёма таблеток", — заявила глава отделения антивирусных препаратов Дебра Бирнкрант.

Ранее учёные нашли второго пациента с ВИЧ, организм которого "излечился" самостоятельно.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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