В США впервые одобрена инъекция для профилактики ВИЧ

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило к применению препарат Apretude, инъекции которого могут помочь в профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как уточняется, профилактический курс могут пройти совершеннолетние и подростки, чей вес более 35 кг. Первые две инъекции вводятся с разницей в две недели, затем укол надо будет делать раз в два месяца.