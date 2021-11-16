Учёные нашли второго пациента с ВИЧ, организм которого "излечился" самостоятельно

Пациентка из Аргентины стала вторым известным науке человеком, у которого исчезли какие-либо признаки ВИЧ-инфекции после заражения, несмотря на то что она не принимала антиретровирусные препараты более восьми лет. О необычном клиническом случае американские медики сообщили в статье для Annals of Internal Medicine.

Теперь учёные хотят сопоставить этот случай с аналогичным, описанным год назад, чтобы понять особенности иммунного ответа, сформированного в организме таких людей, и помочь другим пациентам с ВИЧ.

"Результаты могут указывать на специфический ответ Т-киллерных Т-клеток, общий для обоих пациентов, вызывающий эту реакцию, с возможностью того, чтобы другие люди с ВИЧ также достигли стерилизующего излечения", — говорится в статье.

Отметим, что по состоянию на 2021 год в России проживало более 1 528 300 инфицированных, 70,5% состояли на диспансерном учёте. По мнению академика Вадима Покровского, эта цифра составляет только 70% от реального количества людей, живущих с ВИЧ в России.