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Учёные нашли второго пациента с ВИЧ, организм которого "излечился" самостоятельно

Это пациентка из аргентинского города Эсперанса, которая не принимала антиретровирусные препараты более восьми лет, но добилась нулевой вирусной нагрузки.

16 ноября, 08:08

Фото © Pexels

Пациентка из Аргентины стала вторым известным науке человеком, у которого исчезли какие-либо признаки ВИЧ-инфекции после заражения, несмотря на то что она не принимала антиретровирусные препараты более восьми лет. О необычном клиническом случае американские медики сообщили в статье для Annals of Internal Medicine.

Теперь учёные хотят сопоставить этот случай с аналогичным, описанным год назад, чтобы понять особенности иммунного ответа, сформированного в организме таких людей, и помочь другим пациентам с ВИЧ.

"Результаты могут указывать на специфический ответ Т-киллерных Т-клеток, общий для обоих пациентов, вызывающий эту реакцию, с возможностью того, чтобы другие люди с ВИЧ также достигли стерилизующего излечения", — говорится в статье.

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Отметим, что по состоянию на 2021 год в России проживало более 1 528 300 инфицированных, 70,5% состояли на диспансерном учёте. По мнению академика Вадима Покровского, эта цифра составляет только 70% от реального количества людей, живущих с ВИЧ в России.

Напомним, что этим летом в Кузбассе умерла ВИЧ-положительная девочка из-за того, что мать лишила её необходимых лекарств. Женщина является известной ВИЧ-диссиденткой, отрицающей эту болезнь.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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