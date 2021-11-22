Вирус просто исчез: Женщина из Аргентины вылечилась от ВИЧ без лекарств и пересадок Это уже не первый такой случай в истории мировой медицины, и всё же выздоровление "пациентки из Эсперансы" кое в чём совершенно уникально. 21 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Что известно об этом случае

Эта женщина из аргентинского города Эсперанса. Как пишет Daily Mail, ей сейчас 30 лет. Имя не раскрывается. Судя по всему, она не хочет пока себя афишировать. О своём диагнозе узнала в 2013 году. Заразилась от парня. Парень умер. Сейчас у неё другой, в 2020 году женщина родила от него ребёнка. Оба совершенно здоровы.

Разумеется, "пациентка из Эсперансы" под наблюдением врачей, но дело в том, что она вообще никак не лечилась, разве что принимала антиретровирусные препараты во время беременности. И то только потому, что это обязательное условие для всех женщин с ВИЧ, чтобы инфекция не перешла к ребёнку. Но больше ничего. Не было никаких пересадок. Именно это сейчас и повергает в изумление всю мировую медицину. Врачи изучили больше миллиарда образцов крови этой женщины и не нашли ни одной жизнеспособной частицы вируса иммунодефицита человека. То есть ситуация не в том, что вирус в организме перестал плодиться (реплицироваться), а в том, что он просто-напросто не обнаруживается. Его нет. Или, по крайней мере, как будто нет.

Единственное предположение медиков — организм каким-то пока непостижимым образом сам создал противовирусное средство. Они уверены: если найти разгадку, то это может стать спасением для 38 миллионов жителей Земли, которые сейчас живут с ВИЧ.

Этот случай подлежит дальнейшему наблюдению, здесь не исключён и рецидив заболевания. Но если удастся подтвердить, что произошло выздоровление, то встанет другой вопрос: почему оно произошло, что привело к исчезновению вируса и нельзя ли использовать это для лечения других пациентов Вадим Покровский Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом

Другие случаи

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Фурор несколько лет назад произвело неожиданное выздоровление женщины из Сан-Франциско — Лорин Вилленберг, ей сейчас 67 лет. В 1992 году врачи сказали, что анализы показывают у неё ВИЧ. Опять же, препаратов не принимала, но хуже Лорин не становилось. А в 2011 году женщина узнала, что вирус в её организме больше не прослеживается вообще. В ходе дальнейших глубоких исследований обнаружилось, что у Вилленберг очень редкая генетическая мутация: несколько видоизменены рецепторы клеток, за которые вирус цепляется, чтобы попасть внутрь. То есть они стали неподходящими, вирус просто не может прикрепиться. Не совсем, правда, понятно, была эта мутация врождённой или возникла уже после заражения. По идее, будь рецепторы неудобными изначально, вирус бы в принципе в её организме не смог поселиться. В любом случае генетики за это ухватились и ищут способ борьбы со СПИДом с помощью, скажем, генного редактирования.

Я не исключаю, что в организме может произойти какая-то мутация и могут сформироваться дефектные вирусы иммунодефицита, которые погибают под действием защитных сил организма Вадим Покровский Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом

В мире есть в общей сложности примерно двести таких человек, которые заражены ВИЧ, но не болеют и не умирают. Их именуют "элитными контроллерами" или "нонпрогрессорами". Учёные подозревают тот же механизм защиты, что и у Лорин. Ещё одна версия: вирусная ДНК как бы заперта в геноме клетки-жертвы (она там есть, но процесс репликации запустить не может). Это явление получило название "генная пустыня". Но при этом примечательно то, что вирусная ДНК всё-таки обнаруживается, то есть врачи видят, что ВИЧ в организме по-прежнему есть.

У "элитных контроллеров" всё-таки вирус остаётся, но длительно не развиваются нарушения иммунитета. "Контроллеры" могут больше 20 лет быть инфицированы ВИЧ без проявления СПИДа. А здесь (в случае "пациентки из Эсперансы". — Прим. Лайфа) мы видим исчезновение вируса относительно быстрое Вадим Покровский Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом

Стоит упомянуть и ещё два случая: "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун и "лондонский пациент" Адам Кастильехо. Но у них несколько другое стечение обстоятельств. Тимоти и Адаму помимо СПИДа "посчастливилось" заболеть ещё и раком. Хотя в данном случае слово "посчастливилось" можно писать без кавычек, потому что онкологическое заболевание в определённом смысле спасло этих пациентов. Тимоти и Адаму в качестве противораковой терапии сделали пересадку стволовых клеток костного мозга, материал брали у доноров с устойчивыми к ВИЧ генами. Надо сказать, что костный мозг — это фабрика, где производятся клетки крови, то есть процесс идёт по правилам, установленным там. Новый костный мозг навёл свои порядки и населил организм недоступными для ВИЧ клетками.

"Берлинскому" и "лондонскому" пациентам пересадили клетки костного мозга, у которых не было рецепторов для прикрепления ВИЧ. То есть свои клетки им, наверное, уничтожили с помощью облучения, а посадили живые клетки от донора, который как раз был невосприимчив к ВИЧ, потому что у него не было этих рецепторов Вадим Покровский Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом

Как действует ВИЧ

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Вообще, у любого вируса схема такова: прикрепиться к какой-то клетке, попасть внутрь неё и запустить там конвейер репликации. Копии собираются из запчастей, которые вирус находит в этой клетке.

Жуткая особенность ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) заключается в его предпочтениях: он атакует именно клетки иммунитета. Например, Т-хелперы — лимфоциты, которые, так сказать, постоянно дежурят, находят патогены и сообщают о них кому надо, а именно Т-киллерам (беспощадным уничтожителям всего вражеского и чужеродного). А если хелперы сами заражены, то киллерам приходится убивать своих же собственных друзей. То же самое, скажем, с макрофагами. Эти клетки проглатывают всякую гадость и таким образом очищают организм. Но если они проглатывают ВИЧ, то получается не очистка, а, наоборот, завод по производству вирусных частиц. ВИЧ проникает и в дендритные клетки, их задача — как бы познакомить лимфоциты с вирусом, поэтому их называют антигенпрезентирующими (они устраивают "презентации" и показывают, из каких запчастей состоит патоген). Кстати, практически все дендритные клетки вырабатываются в костном мозге. Отсюда понимание, каким образом пересадка туда видоизменённых стволовых клеток помогает сделать организм устойчивым к ВИЧ.

Если внедряться в иммунные клетки вирусу ничто не мешает (к сожалению, это почти всегда именно так), то и развивается приобретённый иммунодефицит. Хотя это происходит и не сразу.

В первые годы после заражения там не иммунодефицит, а активация всей иммунной системы, там идёт бурный ответ иммунитета. Такой бурный, что со временем он истощает силы Вадим Покровский Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом

В итоге организм оказывается не способен защититься от любого, даже самого безобидного патогена. Развиваются так называемые оппортунистические болезни, то есть начинается бесконтрольный разгул вирусов и бактерий, которые у здорового человека тоже есть, но никаких проблем не вызывают. Характерный пример — саркома Капоши (чудовищные злокачественные образования на коже и слизистых оболочках). Их вызывает вирус герпеса. Казалось бы, просто смехотворный патоген. Но он смехотворен только потому, что в нашем теле против него имеется достаточно сильное вооружение. А беспомощный человеческий организм в итоге просто погибает. В основном примерно через семь-десять лет после заражения.

Как лечат ВИЧ

Сотрудница Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом при ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На сегодняшний день пока не удаётся найти способ истребить этот вирус в человеке. Всё, что можно сделать, это остановить его репликацию, то есть воспроизведение. Именно это и делают антиретровирусные препараты, и именно поэтому их надо принимать каждый день. Стоит прекратить — ВИЧ снова начинает создавать себе подобных.

В основном их действие основано на том, что они связываются с каким-то ферментом ВИЧ и блокируют его. Но есть ещё и блокаторы рецепторов, к которым прикрепляется вирус Вадим Покровский Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ — это ретровирус. Приставка "ретро" обозначает интересный способ жизнедеятельности. Другие вирусы на основе ДНК строят менее сложную молекулу — РНК, а у ретровирусов всё наоборот — на базе одноцепочечной РНК создаётся двухцепочечная ДНК. Это называется обратной транскрипцией.

Вирус иммунодефицита может встраиваться в геном человека и в отдельных клетках сохраняться в таком скрытом состоянии, неактивном. Несмотря на то что вокруг все эти лекарства носятся, они его не затрагивают, пока он неактивен. А вот стоит их убрать, как вирус активируется. Поэтому один из способов лечения — вызвать активацию этих вирусов и убить их лекарствами Вадим Покровский Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом

А ещё один возможный способ — избавиться от самого генома ВИЧ, добавил в интервью Лайфу профессор Покровский. Как рассказал доктор медицинских наук, этот метод называется генотерапией и заключается в том, чтобы попытаться заблокировать или даже попросту "вырезать" встроенные в человеческую ДНК вирусные гены.

Авторы Адель Романенкова