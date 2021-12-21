Дарья Валитова рассказала о расставании с отцом своего ребёнка — футболистом Александром Кокориным, который ныне выступает за итальянскую "Фиорентину". В "Инстаграме" её спросили, развелась ли она со спортсменом, на что девушка ответила, что они никогда не были официально женаты.

"Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", — написала Валитова у себя в сториз.

Также пользователи поинтересовались у Дарьи, есть ли вариант, что она вновь сойдётся с Кокориным, на что та ответила: "У каждого из нас уже давно своя жизнь".