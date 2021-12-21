"Наши пути разошлись": Футболист Кокорин расстался с матерью своего сына Дарьей Валитовой
Девушка призналась, что они никогда не были официально женаты, а разрыв произошёл достаточно давно.
Александр Кокорин и Дарья Валитова © Instagram / kokorin9
Дарья Валитова рассказала о расставании с отцом своего ребёнка — футболистом Александром Кокориным, который ныне выступает за итальянскую "Фиорентину". В "Инстаграме" её спросили, развелась ли она со спортсменом, на что девушка ответила, что они никогда не были официально женаты.
"Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", — написала Валитова у себя в сториз.
"Кусает локти, глядя на самую влиятельную девушку страны": Бузова прилюдно высмеяла бывшего мужа Тарасова на вручении премии FashionTV
Также пользователи поинтересовались у Дарьи, есть ли вариант, что она вновь сойдётся с Кокориным, на что та ответила: "У каждого из нас уже давно своя жизнь".
Напомним, летом Кокорин и Валитова отписались друг от друга в "Инстаграме". Тогда девушка опубликовала несколько сториз, в которых рассказала о предательстве со стороны близкого человека. Александр Кокорин состоял в отношениях с Дарьей Валитовой с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.
Комментариев: 0