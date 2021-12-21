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"Наши пути разошлись": Футболист Кокорин расстался с матерью своего сына Дарьей Валитовой

Девушка призналась, что они никогда не были официально женаты, а разрыв произошёл достаточно давно.

21 декабря, 04:45
<p>Александр Кокорин и Дарья Валитова © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJg464sKKey/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kokorin9</a></p>

Александр Кокорин и Дарья Валитова © Instagram / kokorin9

Дарья Валитова рассказала о расставании с отцом своего ребёнка — футболистом Александром Кокориным, который ныне выступает за итальянскую "Фиорентину". В "Инстаграме" её спросили, развелась ли она со спортсменом, на что девушка ответила, что они никогда не были официально женаты.

"Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", — написала Валитова у себя в сториз.

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Также пользователи поинтересовались у Дарьи, есть ли вариант, что она вновь сойдётся с Кокориным, на что та ответила: "У каждого из нас уже давно своя жизнь".

Напомним, летом Кокорин и Валитова отписались друг от друга в "Инстаграме". Тогда девушка опубликовала несколько сториз, в которых рассказала о предательстве со стороны близкого человека. Александр Кокорин состоял в отношениях с Дарьей Валитовой с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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