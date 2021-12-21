Псаки пояснила, что рекомендация Госдепа не ездить на Украину связана с коронавирусом

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за продолжающейся пандемии ковида. Появившиеся сейчас в этих рекомендациях сведения о "возможном присутствии" возле украинской границы Вооружённых сил России стали лишь уточнением. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Рекомендации касательно путешествий на Украину остаются на четвертом уровне - не путешествуйте из-за CoViD-19. Госдепартамент обновил их (рекомендации — Прим. Лайфа), включив в них информацию о наращивании Россией ВС на границе с Украиной, просто чтобы предоставить дополнительную информацию, но они были на четвертом уровне", — сказала Псаки.

Пресс-секретарь пояснила, что много американцев путешествует на Украину в период новогодних праздников, и заявление Госдепа было "попыткой предоставить информацию напрямую".