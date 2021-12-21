Губернатор Алиханов увидел угрозу в планах Литвы ограничить транзит из Белоруссии
По его словам, некоторые товары не только проходят через Калининградскую область, но и остаются для внутреннего потребления.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. © ТАСС / Невар Виталий
Запрет транзита белорусских грузов через Литву может представлять не только продовольственную, но и экономическую опасность для России и, в частности, для Калининградской области. Такое мнение выразил губернатор региона Антон Алиханов.
"Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, ранее Минтранс Литвы предложил наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В российском МИД выразили обеспокоенность возможным запретом и заявили, что не оставят без внимания подобные попытки.
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