Губернатор Алиханов увидел угрозу в планах Литвы ограничить транзит из Белоруссии

Запрет транзита белорусских грузов через Литву может представлять не только продовольственную, но и экономическую опасность для России и, в частности, для Калининградской области. Такое мнение выразил губернатор региона Антон Алиханов.

"Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".