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Песков назвал огромным успехом применение вакцины "Спутник" в 70 странах мира

Он подчеркнул, что Российскому фонду прямых инвестиций приходится соперничать с глобальными компаниями, которые не всегда дружелюбны.

21 декабря, 05:41
<p>© ТАСС / Александр Рюмин </p>

© ТАСС / Александр Рюмин

То, что России удалось пройти через множество трудностей и организовать поставки вакцины от коронавируса "Спутник" в более чем 70 стран мира, несмотря на серьёзную конкуренцию, — это огромный успех. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) пронёс вакцину через все эти препоны, семьдесят с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже её применяют у себя, — это огромный успех", — сказал представитель Кремля.

РФПИ: Первые бесплатные поставки "Спутника V" пойдут в Африку

РФПИ: Первые бесплатные поставки "Спутника V" пойдут в Африку

Дмитрий Песков выразил уверенность, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" уже в ближайшие месяцы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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