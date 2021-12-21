Песков назвал огромным успехом применение вакцины "Спутник" в 70 странах мира

То, что России удалось пройти через множество трудностей и организовать поставки вакцины от коронавируса "Спутник" в более чем 70 стран мира, несмотря на серьёзную конкуренцию, — это огромный успех. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) пронёс вакцину через все эти препоны, семьдесят с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже её применяют у себя, — это огромный успех", — сказал представитель Кремля.