Стоимость нефти Urals опустилась ниже $70 за баррель впервые с июня
Темпы падения цены на сырьё составили целых 6% всего за четыре дня.
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Стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с июня 2021 года. Об этом пишет ТАСС.
По данным международного ценового агентства Argus, в Европе и Средиземноморье цена на сырьё упала до 67,7 доллара за баррель, притом что ещё четыре дня назад торговалась на четыре доллара дороже.
Как сообщал Лайф, в начале декабря цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель, что стало минимумом с 23 августа 2021 года.
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