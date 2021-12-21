Стоимость нефти Urals опустилась ниже $70 за баррель впервые с июня

Стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с июня 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

По данным международного ценового агентства Argus, в Европе и Средиземноморье цена на сырьё упала до 67,7 доллара за баррель, притом что ещё четыре дня назад торговалась на четыре доллара дороже.