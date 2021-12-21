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Стоимость нефти Urals опустилась ниже $70 за баррель впервые с июня

Темпы падения цены на сырьё составили целых 6% всего за четыре дня.

21 декабря, 05:30
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с июня 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

По данным международного ценового агентства Argus, в Европе и Средиземноморье цена на сырьё упала до 67,7 доллара за баррель, притом что ещё четыре дня назад торговалась на четыре доллара дороже.

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Как сообщал Лайф, в начале декабря цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель, что стало минимумом с 23 августа 2021 года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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