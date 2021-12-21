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Подлодка ТОФ поразила береговую цель в Японском море крылатой ракетой "Калибр"

Отмечается, что дальность стрельбы превышала тысячу километров, но, несмотря на это, снаряд ударил по цели в расчётное время.

21 декабря, 06:19

© Отдел информационного обеспечения ТОФ пресс-службы Восточного военного округа

Подлодка ТОФ поразила береговую цель в Японском море крылатой ракетой "Калибр". © Отдел информационного обеспечения ТОФ пресс-службы Восточного военного округа

Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Петропавловск-Камчатский" поразила береговую цель из акватории Японского моря. Удар осуществлялся крылатой ракетой "Калибр", сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели из подводного положения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что дальность стрельбы составила более тысячи километров и, несмотря на это, ракета поразила цель в расчётное время. В пресс-службе добавили, что выполнение задачи обеспечивали также корабли ТОФ, самолёты и беспилотники морской авиации.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море и поразил мишень на полигоне Чижа. А 29 ноября фрегат Северного флота выполнил испытательный пуск ракеты, но по морской мишени.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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