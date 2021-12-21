Подлодка ТОФ поразила береговую цель в Японском море крылатой ракетой "Калибр"

"Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели из подводного положения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что дальность стрельбы составила более тысячи километров и, несмотря на это, ракета поразила цель в расчётное время. В пресс-службе добавили, что выполнение задачи обеспечивали также корабли ТОФ, самолёты и беспилотники морской авиации.