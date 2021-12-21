Три человека погибли после отравления суррогатным алкоголем в Казани

В Татарстане три человека скончались после того, как выпили некачественный алкоголь. Об этом сообщает Mash Iptash .

Трагедия произошла в Казани. Застолье, на котором собрались двое мужчин и две женщины, проходило в квартире, компания пила виски. Спустя некоторое время все участники вечеринки почувствовали себя плохо и вызвали скорую, однако к приезду медиков трое из них уже были мертвы. Хозяйку квартиры госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи считают, что именно суррогатный алкоголь стал причиной отравления.