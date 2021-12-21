Три человека погибли после отравления суррогатным алкоголем в Казани
Ещё одну женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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В Татарстане три человека скончались после того, как выпили некачественный алкоголь. Об этом сообщает Mash Iptash.
Трагедия произошла в Казани. Застолье, на котором собрались двое мужчин и две женщины, проходило в квартире, компания пила виски. Спустя некоторое время все участники вечеринки почувствовали себя плохо и вызвали скорую, однако к приезду медиков трое из них уже были мертвы. Хозяйку квартиры госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи считают, что именно суррогатный алкоголь стал причиной отравления.
Одна из самых громких историй с отравлениями суррогатным алкоголем произошла этой осенью в Оренбургской области. Там 7 октября сообщили о семи погибших, однако это число продолжило расти, и в результате жертвами отравления стали более 30 человек. По делу было задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители Восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного спиртного.
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