НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Три человека погибли после отравления суррогатным алкоголем в Казани

Ещё одну женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

21 декабря, 06:02

© Pexels

В Татарстане три человека скончались после того, как выпили некачественный алкоголь. Об этом сообщает Mash Iptash.

Трагедия произошла в Казани. Застолье, на котором собрались двое мужчин и две женщины, проходило в квартире, компания пила виски. Спустя некоторое время все участники вечеринки почувствовали себя плохо и вызвали скорую, однако к приезду медиков трое из них уже были мертвы. Хозяйку квартиры госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи считают, что именно суррогатный алкоголь стал причиной отравления.

Двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем в Чувашии

Двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем в Чувашии

Одна из самых громких историй с отравлениями суррогатным алкоголем произошла этой осенью в Оренбургской области. Там 7 октября сообщили о семи погибших, однако это число продолжило расти, и в результате жертвами отравления стали более 30 человек. По делу было задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители Восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного спиртного.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1