Автовладельцам объяснили, как подготовить машину к морозам

В Москву пришли настоящие морозы. В ближайшие сутки температура в некоторых районах может опуститься до минус 28 градусов, в связи с чем некоторые автовладельцы могут столкнуться с проблемами при эксплуатации своих машин. Автоэксперт Андрей Орёл рассказал, как готовить автомобиль к зиме, чтобы не попасть в неприятную ситуацию морозным утром.

"Главное — это держать аккумулятор заряженным и в хорошем состоянии. Если ему больше 3–4 лет — можно призадуматься по поводу нового аккумулятора", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Эксперт также порекомендовал держать в машине бустерные средства, с помощью которых можно в случае необходимости подзарядить аккумулятор. Также, если автомобиль открывается ключом, будет правильным смазать замки перед наступлением холодов, посоветовал глава координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. По его словам, не стоит забывать и про незамерзайку.

"Нужно быть готовым к тому, что незамерзающая жидкость может замёрзнуть и будут проблемы с работой омывателя стёкол. Это значит, что нужно купить другую незамерзающую жидкость, до минус 30 хотя бы, и предварительно залить её в бачок для омывателя", — рассказал он.

По словам экспертов, на ночь машину лучше всего ставить в тёплый гараж или бокс, а отправляясь в длительные поездки, важно взять с собой тёплые вещи, потому что простые рабочие перчатки вряд ли согреют водителя, которому придётся чинить внезапно сломавшийся на трассе автомобиль.