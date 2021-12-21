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В Приморье десятки машин оказались в ловушке из-за треснувшего льда

Теперь, если вода под колёсами подмёрзнет, машины могут остаться на реке надолго.

21 декабря, 07:01

© VK / "Владивосток"

В Приморье несколько десятков машин оказались в ловушке из-за треснувшего льда. © VK / "Владивосток"

В Приморском крае несколько десятков машин оказались в ледяной ловушке на реке Артёмовке. Информация о происшествии появилась в местном паблике.

Инцидент произошёл сегодня утром. Десятки рыбаков выехали на лёд и оставили автомобили, занявшись любимым хобби. В результате тонкая корка треснула, и машины частично ушли под воду. Теперь, если вода под колёсами подмёрзнет, рыбаки могут надолго остаться без транспорта.

"Жертв нет. Автомобили "утонули". Мы в очередной раз напоминаем рыбакам об опасности выхода и выезда на тонкий лёд", — прокомментировали ситуацию в местном ГУ МЧС России.

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Наибольшую опасность в холодное время года реки и водоёмы представляют для детей. Так, совсем недавно в посёлке Анопино в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области трое детей утонули в озере, провалившись под лёд.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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