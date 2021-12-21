В Приморье десятки машин оказались в ловушке из-за треснувшего льда

В Приморье несколько десятков машин оказались в ловушке из-за треснувшего льда. © VK / "Владивосток"

В Приморском крае несколько десятков машин оказались в ледяной ловушке на реке Артёмовке. Информация о происшествии появилась в местном паблике.

Инцидент произошёл сегодня утром. Десятки рыбаков выехали на лёд и оставили автомобили, занявшись любимым хобби. В результате тонкая корка треснула, и машины частично ушли под воду. Теперь, если вода под колёсами подмёрзнет, рыбаки могут надолго остаться без транспорта.

"Жертв нет. Автомобили "утонули". Мы в очередной раз напоминаем рыбакам об опасности выхода и выезда на тонкий лёд", — прокомментировали ситуацию в местном ГУ МЧС России.