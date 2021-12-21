В Приморье десятки машин оказались в ловушке из-за треснувшего льда
Теперь, если вода под колёсами подмёрзнет, машины могут остаться на реке надолго.
© VK / "Владивосток"
В Приморье несколько десятков машин оказались в ловушке из-за треснувшего льда. © VK / "Владивосток"
В Приморском крае несколько десятков машин оказались в ледяной ловушке на реке Артёмовке. Информация о происшествии появилась в местном паблике.
Инцидент произошёл сегодня утром. Десятки рыбаков выехали на лёд и оставили автомобили, занявшись любимым хобби. В результате тонкая корка треснула, и машины частично ушли под воду. Теперь, если вода под колёсами подмёрзнет, рыбаки могут надолго остаться без транспорта.
"Жертв нет. Автомобили "утонули". Мы в очередной раз напоминаем рыбакам об опасности выхода и выезда на тонкий лёд", — прокомментировали ситуацию в местном ГУ МЧС России.
"Говорил же, не надо ехать!": Регистратор заснял гибель камчатских рыбаков, "штурмовавших" реку на машине
Наибольшую опасность в холодное время года реки и водоёмы представляют для детей. Так, совсем недавно в посёлке Анопино в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области трое детей утонули в озере, провалившись под лёд.
Комментариев: 0