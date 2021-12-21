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Химик Мустафин: Некачественные фейерверки могут привести к онкологии

По мнению экспертов, в России нужно принять закон, который ограничит использование пиротехники или определит места, где её можно будет использовать.

21 декабря, 06:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чтобы фейерверки были красивыми, разноцветными и блестящими, производители добавляют в них соли неорганических металлов — токсичные вещества, которые могут привести даже к онкологии. Об этом рассказал профессор, доктор химических наук Дмитрий Мустафин.

"Если вы организуете фейерверки, эти пиротехнические удовольствия, в каком-то закрытом пространстве, то вы подвергаете себя и своих друзей, собравшихся в этом помещении, не только ожогам, пожарам, но и химическому отравлению", — сказал в беседе с RT эксперт.

Он также добавил, что фейерверки вредны и для окружающей среды, так как они выбрасывают в атмосферу большое количество углекислого газа. По мнению Мустафина, в России нужно принять закон, который ограничит использование пиротехники или определит места, где её можно будет использовать.

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Ранее эксперт Сергей Волжин рассказал, как правильно выбрать фейерверки и петарды. Вся пиротехника должна иметь определённые артикулы, а главное — она должна быть сертифицирована, уточнил специалист.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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