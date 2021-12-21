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Коллеги погибшего на сцене Большого театра артиста собрали его семье миллион рублей

Ранее стало известно, что комиссия по расследованию несчастного случая признала Евгения Кулеша виновным в собственной смерти.

21 декабря, 07:19
<p>Евгений Кулеш. © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU1u7o7NC8Y/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danilaslabunov</a></p>

Евгений Кулеш. © Instagram / danilaslabunov

Артисты Большого театра собрали семье погибшего на сцене во время оперы "Садко" Евгения Кулеша больше миллиона рублей. Об этом Лайфу рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Алёшкин.

"Артисты Большого [театра] оказали помощь матери, не дожидаясь судов. Самые добрые сердца — это сердца людей, а не администрации Большого", — рассказал адвокат.

Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в собственной смерти

Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в собственной смерти

Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш. Он скончался в здании театра до приезда медиков.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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