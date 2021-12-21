Коллеги погибшего на сцене Большого театра артиста собрали его семье миллион рублей

Артисты Большого театра собрали семье погибшего на сцене во время оперы "Садко" Евгения Кулеша больше миллиона рублей. Об этом Лайфу рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Алёшкин.

Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш. Он скончался в здании театра до приезда медиков.