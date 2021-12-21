Стоимость газа в Европе превысила $1800 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе продолжает бить рекорды — на открытии торгов 21 декабря голубое топливо поднялось в цене выше $1800 за одну тысячу кубометров впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск торговался за $1803, или 154,35 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).