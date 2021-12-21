НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за коронавируса

НХЛ приняла решение ввести рождественскую паузу в регулярном чемпионате и приостановить проведение всех игр до 26 декабря. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Начиная с 22 декабря команды должны уйти на выходные, причём распространяется это на всё, в том числе на тренировки команд. По возвращении, 26 декабря, хоккеисты должны будут сдать тесты на ковид, после чего клубы смогут возобновить занятия. Первые игры регулярного чемпионата после паузы планируется провести 27 декабря.