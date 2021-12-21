НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за коронавируса
На следующий день после этого планируется возобновить игры.
Чемпионат НХЛ: "Миннесота Уайлд" – "Нью-Джерси Девилз". Фото © AP / ТАСС
НХЛ приняла решение ввести рождественскую паузу в регулярном чемпионате и приостановить проведение всех игр до 26 декабря. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
Начиная с 22 декабря команды должны уйти на выходные, причём распространяется это на всё, в том числе на тренировки команд. По возвращении, 26 декабря, хоккеисты должны будут сдать тесты на ковид, после чего клубы смогут возобновить занятия. Первые игры регулярного чемпионата после паузы планируется провести 27 декабря.
Без Овечкина, Кучерова и других: НХЛ решила отказаться от участия в Олимпиаде в Пекине из-за ситуации с коронавирусом
Ранее Лайф сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом НХЛ может отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине.
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