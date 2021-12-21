НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Черчесов заявил, что смог бы вывести сборную России на ЧМ-2022

Напомним, он покинул команду поcле провала на Евро-2020 в середине отборочного цикла к мундиалю.

21 декабря, 07:40

Фото © РФС

Новоиспечённый наставник "Ференцвароша" и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что смог бы вывести национальную команду на чемпионат мира 2022 года в Катар.

"Я не доделал то, что нужно доделать. Со сборной наш тренерский штаб все задачи решил, и на ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен", — заявил Черчесов в интервью "Чемпионату".

"Усы надежды" возвращаются к работе: Что ждёт Черчесова после назначения главным тренером "Ференцвароша"

"Усы надежды" возвращаются к работе: Что ждёт Черчесова после назначения главным тренером "Ференцвароша"

Добавим, что Черчесов покинул сборную России после провала на Евро-2020, где наша команда не сумела пройти групповой этап.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1