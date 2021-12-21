Черчесов заявил, что смог бы вывести сборную России на ЧМ-2022
Напомним, он покинул команду поcле провала на Евро-2020 в середине отборочного цикла к мундиалю.
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Новоиспечённый наставник "Ференцвароша" и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что смог бы вывести национальную команду на чемпионат мира 2022 года в Катар.
"Я не доделал то, что нужно доделать. Со сборной наш тренерский штаб все задачи решил, и на ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен", — заявил Черчесов в интервью "Чемпионату".
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Добавим, что Черчесов покинул сборную России после провала на Евро-2020, где наша команда не сумела пройти групповой этап.
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