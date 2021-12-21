Студенты из Омска решили поиграть в мушкетёров, и одному из них рапира проткнула череп

Два омских студента решили протестировать заказанные в Сети рапиры для фехтования и устроили "дуэль", которая чуть не закончилась трагически. Как пишет Mash, один из друзей-"мушкетёров" (оба были без какого-либо защитного обмундирования) проткнул другому голову — клинок попал под глаз и ушёл в череп на шесть сантиметров.

Как уточнили в полиции, молодые люди увлеклись фехтованием год назад. А злополучные рапиры были подарком на день рождения. Протестировать клинки приятели решили вечером 19 декабря во дворе одного из домов.

"Приятель пострадавшего сделал выпад в сторону оппонента и нанёс укол в область лица, причинив телесные повреждения. Буквально час спустя омич почувствовал ухудшение состояния, ему понадобилась медицинская помощь", — отметили в омском УМВД РФ.

19-летний пострадавший выжил, врачи даже смогли сохранить ему зрение, все жизненно важные функции мозга тоже не пострадали. Сейчас пациент в больнице, рапиры изъяты и направлены на экспертизу, а полицейские проводят проверку.