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Студенты из Омска решили поиграть в мушкетёров, и одному из них рапира проткнула череп

19-летний пострадавший выжил, врачи даже смогли сохранить ему зрение, все жизненно важные функции мозга тоже не пострадали.

21 декабря, 07:53
<p>Рапиры, которые "тестировали" студенты из Омска. © <a href="https://55.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/27579369/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Омской области</a></p>

Рапиры, которые "тестировали" студенты из Омска. © УМВД РФ по Омской области

Два омских студента решили протестировать заказанные в Сети рапиры для фехтования и устроили "дуэль", которая чуть не закончилась трагически. Как пишет Mash, один из друзей-"мушкетёров" (оба были без какого-либо защитного обмундирования) проткнул другому голову — клинок попал под глаз и ушёл в череп на шесть сантиметров.

Как уточнили в полиции, молодые люди увлеклись фехтованием год назад. А злополучные рапиры были подарком на день рождения. Протестировать клинки приятели решили вечером 19 декабря во дворе одного из домов.

"Приятель пострадавшего сделал выпад в сторону оппонента и нанёс укол в область лица, причинив телесные повреждения. Буквально час спустя омич почувствовал ухудшение состояния, ему понадобилась медицинская помощь", — отметили в омском УМВД РФ.

19-летний пострадавший выжил, врачи даже смогли сохранить ему зрение, все жизненно важные функции мозга тоже не пострадали. Сейчас пациент в больнице, рапиры изъяты и направлены на экспертизу, а полицейские проводят проверку.

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А ранее Лайф рассказывал, как ученик гимназии в Новосибирске во время ссоры с друзьями бросил в одноклассницу треугольную чертёжную линейку и случайно проткнул девочке глаз. В результате пострадавшая потеряла зрение, её родители заявили, что дочери требуется пересадка хрусталика.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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