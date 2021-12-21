В Ленобласти четырёхлетняя девочка несколько дней прожила с телом умершей матери
По словам соседей, погибшая не пила и заботилась о ребёнке, однако денег в семье не хватало, иногда они просили помочь им с продуктами.
Фото © Pixabay
В Ленинградской области четырёхлетняя девочка несколько дней прожила в квартире с телом умершей матери. Чтобы выжить, ребёнок растягивал запасы еды и воды. Полицейские обнаружили малышку, только когда во второй раз приехали проверить квартиру, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
40-летняя женщина, мать девочки, работала в такси. Её коллеги обратились в полицию и сообщили, что несколько дней не могут до неё дозвониться. Правоохранители приехали по адресу, но в квартире было тихо — и они уехали. Когда они прибыли ещё раз, за дверью послышался детский плач. Девочку вытащили из квартиры через окно, сейчас она находится в больнице. Точная дата и причина смерти матери устанавливаются, однако об убийстве речь не идёт. По словам соседей, погибшая не пила и заботилась о ребёнке, однако денег в семье не хватало, иногда они просили помочь им с продуктами.
Ранее на Камчатке ушедшая в запой мать довела четырёхлетнего больного сына до голодной смерти. Ребёнок страдал врождённым заболеванием слизистой оболочки тонкого кишечника, но 35-летняя женщина, зная об этом, всё равно ушла в загул.
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