Политолог Оленченко предупредил Литву о последствиях запрета на транзит белорусских грузов

Возможный запрет Литвы на транзит белорусских товаров пойдёт в ущерб самой прибалтийской республике в силу её экономического состояния. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, решение об ограничении транзита вызывает недовольство в руководстве литовских железнодорожных линий и у местного бизнеса, однако политическим деятелям республики нет до этого никакого дела, считает эксперт.

"Люди, которые олицетворяют литовские политические ведомства, в принципе никогда не отстаивали литовские интересы, а думали только о том, как соответствовать интересам евроатлантическим. Они всегда твёрдо выполняли указания. Они просто исполнители: как им сказали, так они и сделали. И они не задумываются, какие интересы Литвы затронуты. Марионетки приняли марионеточное решение", — отметил Оленченко.