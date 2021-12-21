Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке до 10%

Ставки по ипотеке на новостройки могут увеличиться до 10–10,2% уже в следующем году. Такими прогнозами поделился с РБК генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они составляют где-то 9,2 процента. В 2022 году ставки могут вырасти до 10–10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентного пункта выше", — рассказал Мутко.