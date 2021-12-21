Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке до 10%
Речь идёт о кредите на жильё в новостройках. Причиной роста он назвал повышение ключевой ставки.
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Ставки по ипотеке на новостройки могут увеличиться до 10–10,2% уже в следующем году. Такими прогнозами поделился с РБК генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они составляют где-то 9,2 процента. В 2022 году ставки могут вырасти до 10–10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентного пункта выше", — рассказал Мутко.
Напомним, 17 декабря Банк России повысил ключевую ставку седьмой раз подряд в течение года, причём в этот раз сразу на один п.п. — до 8,5% годовых. При этом в регуляторе отметили, что во втором квартале 2021-го российская экономика вышла на допандемийный уровень.
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