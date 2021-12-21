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Путин поблагодарил ОНФ за работу с поступающими на прямую линию обращениями россиян

Глава государства отметил, что фронт объединил сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны.

21 декабря, 07:32

Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель / Pool

Президент России Владимир Путин направил телеграмму, в которой поприветствовал участников и гостей IV съезда Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" (ОНФ) и оценил активную работу в интересах граждан.

"За прошедшие десять лет "Народный фронт" прошёл большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное — сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны", — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, важно, что участники не только контролируют эффективность работы органов власти всех уровней и откровенно обозначают проблемы, но и активно включаются в их решение в интересах граждан. Говоря о ключевых инициативах ОНФ, президент отметил запуск проекта #МыВместе. По мнению главы государства, данный проект служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи.

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"И, конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на прямую линию. Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти", — написал президент, пожелав в заключение участникам успехов и всего самого доброго.

Ранее политолог Дарья Кислицына заявила, что "Единая Россия" приобрела новый стиль общения и взяла курс на большую подотчётность, в том числе благодаря новым кадровым проектам, таким как ОНФ.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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