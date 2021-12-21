Назван продукт, из-за которого селёдка под шубой подорожала за год на 16%

Ингредиенты для традиционной российской новогодней селёдки под шубой за год подорожали на 16%, теперь пять порций угощения обойдутся в среднем в 453 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Сбер.Маркета". В 2020 году за такой же салат нужно было отдать 389 рублей.

Главный виновник подорожания уже найден — это, собственно, сама рыба. Сейчас 800 граммов сельди в масле, по данным "Сбер.Маркета", стоят 162 рубля, что на 70 рублей дороже, чем в прошлом году. А вот цены на овощи — свёклу, морковь, репчатый лук и картофель — в среднем остались на уровне 2020 года. К примеру, полкило лука и моркови обойдутся в 15 и 19 рублей соответственно, килограмм картофеля и свёклы — в 83 и 35 рублей. Куриные яйца стоят в среднем 71 рубль, а упаковка майонеза — 68 рублей, что также соответствует прошлогодним показателям.

Ранее диетологи призвали россиян заменить оливье и селёдку под шубой другим салатом в новогоднем меню. Они также рекомендуют отужинать задолго до боя курантов, а на праздник оставить лишь лёгкие закуски в виде фруктов и овощей. Либо же оторваться на обед 1 января, позволив себе всё.