Таксиста, державшего двух женщин в заложниках 17 часов, поймали в Париже

В 12-м округе Парижа задержан 56-летний мужчина, который взял в заложники двух женщин. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своём твиттере.

Задержанный оказался выходцем из Туниса. У мужчины есть психические отклонения. Он сообщил правоохранителям, что раньше работал чиновником. Однако, по информации местных СМИ, мужчина работал таксистом. Переговоры с террористом длились 17 часов, в результате происшествия никто не пострадал.