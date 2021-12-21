Таксиста, державшего двух женщин в заложниках 17 часов, поймали в Париже
Всё это время со злоумышленником велись переговоры, у мужчины есть психические отклонения.
Кадр с места происшествия © Twitter / LS Lutte Sociale
В 12-м округе Парижа задержан 56-летний мужчина, который взял в заложники двух женщин. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своём твиттере.
Задержанный оказался выходцем из Туниса. У мужчины есть психические отклонения. Он сообщил правоохранителям, что раньше работал чиновником. Однако, по информации местных СМИ, мужчина работал таксистом. Переговоры с террористом длились 17 часов, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что в США нагрудная камера бойца спецназа сняла ликвидацию бандита, взявшего в заложники женщину. Полицейские выбили дверь и применили светошумовые гранаты. Оказалось, внутри злоумышленник удерживал женщину.
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