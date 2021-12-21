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Овчарка Байдена, покусавшая охрану, отправится жить к друзьям семьи президента

Решение не является реакцией на происшествие и было принято после длительных размышлений в кругу семьи и обсуждения со специалистами.

21 декабря, 08:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TheOvalPawffice" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Oval Pawffice</a></p>

Фото © Twitter / The Oval Pawffice

Овчарка президента США Джо Байдена Мейджор, у которой не получилось привыкнуть к жизни в Белом доме, поселится у друзей четы Байден, заявил официальный представитель супруги президента Джилл Майкл Лароса.

"После консультаций с дрессировщиками, специалистами по поведению животных и ветеринарами семья президента решила последовать рекомендации всех экспертов о том, что безопаснее всего для Мейджора будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи", — приводит издание Hill слова Ларосы.

По его словам, решение не является реакцией на происшествие и было принято после нескольких месяцев размышлений в кругу семьи и обсуждения со специалистами. Напомним, что недавно пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки сообщила, что пёс Мейджор проходит курс дрессировки и проводит время в знакомой обстановке в штате Делавер.

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Ранее Лайф писал о том, что Псаки вступилась за собаку Байдена, покусавшую человека.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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