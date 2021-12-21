Овчарка Байдена, покусавшая охрану, отправится жить к друзьям семьи президента

Овчарка президента США Джо Байдена Мейджор, у которой не получилось привыкнуть к жизни в Белом доме, поселится у друзей четы Байден, заявил официальный представитель супруги президента Джилл Майкл Лароса.

"После консультаций с дрессировщиками, специалистами по поведению животных и ветеринарами семья президента решила последовать рекомендации всех экспертов о том, что безопаснее всего для Мейджора будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи", — приводит издание Hill слова Ларосы.

По его словам, решение не является реакцией на происшествие и было принято после нескольких месяцев размышлений в кругу семьи и обсуждения со специалистами. Напомним, что недавно пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки сообщила, что пёс Мейджор проходит курс дрессировки и проводит время в знакомой обстановке в штате Делавер.