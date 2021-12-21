Капризов побил два рекорда в матче с "Далласом" и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров НХЛ
В 30 матчах сезона на его счету 36 очков (12 шайб + 24 результативные передачи).
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"Даллас Старз" дома победил клуб "Миннесота Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев.
Главной звездой встречи признали российского нападающего "Далласа" Дениса Гурьянова. В его активе две результативные передачи.
Третьим в списке лучших хоккеистов матча стал российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Он забросил одну шайбу и сделал два точных паса, набрав три очка.
В игре с "Далласом" Капризов побил сразу два рекорда. Проведя на площадке 24 минуты 47 секунд чистого времени, он установил личное достижение в НХЛ. Кроме того, наш хоккеист побил клубный рекорд по количеству набранных очков (36) после первых 30 игр сезона. Ранее достижение принадлежало словаку Мариану Габорику (34 балла в сезоне 2007/2008).
В списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Капризов вошёл в первую пятёрку. Его опережают только Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" (по 49 очков), а также капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (47) и Назем Кадри из "Колорадо Эвеланш" (38).
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