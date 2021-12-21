Захарову рассмешили слова Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Незалежной для вступления в Евросоюз и НАТО нужно избавиться от нескольких выражений: "не дай бог", "это не для нас" и "это невозможно". В ответ она предложила лидеру Незалежной раскрыть украинцам "главную тайну".