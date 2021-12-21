Захарову рассмешили слова Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Ранее президент Незалежной заявлял, что для этого стране необходимо избавиться от таких выражений, как "не дай бог", "это не для нас" и "это невозможно".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Незалежной для вступления в Евросоюз и НАТО нужно избавиться от нескольких выражений: "не дай бог", "это не для нас" и "это невозможно". В ответ она предложила лидеру Незалежной раскрыть украинцам "главную тайну".
"И это он ещё не открыл своим гражданам главную тайну: если колёса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее", — написал Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на препятствие на пути к вступлению Украины в НАТО. Он задался вопросами: видят ли украинцы эту преграду? Не всё ли равно им? В каком направлении движутся власти в Киеве? А сегодня украинский лидер заявил, что Киев в следующем году намерен получить более чёткие сроки по членству в НАТО.
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