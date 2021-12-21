Спаливший "Ленту" сотрудник озвучил новую версию поджога и обвинил во всём начальницу
Александр Шнайдер утверждает, что менеджер магазина вывела его из себя своими замечаниями.
Александр Шнайдер © LIFE
Сотрудник гипермаркета "Лента" в Томске, устроивший там пожар, рассказал, что менеджер магазина обратилась к нему с просьбой перевесить ценники на витринах. Александр Шнайдер перепутал их, за что получил замечание и указание всё переделать. Об этом рассказал Лайфу источник.
По словам поджигателя, придирки начальницы вывели его из себя. К тому же в этот момент он начал слышать "голоса в голове", которые стали его "мучить". Недолго думая, он взял уайт-спирит и поджёг магазин, а затем спокойно отправился домой и лёг на диван. "Что-то плохо стало", — пояснил Александр. Спал он до прихода к нему полиции.
Ущерб зданию гипермаркета оценивается в 2 млрд рублей. В ближайшее время предстоит оценить стоимость повреждённого имущества внутри магазина. Следователи уже возбудили уголовное дело.
Напомним, крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске сегодня днём. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. По состоянию на 14:49 мск возгорание было локализовано на площади 3500 квадратных метров. Сотрудник томской "Ленты" заявил, что устроил пожар, потому что ему "надоело работать". При этом, по словам источника Лайфа, он трудился в гипермаркете всего две недели. Также известно, что Шнайдер состоял на учёте в психиатрической клинике. Но там он не появлялся в течение двух лет.
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