Спаливший "Ленту" сотрудник озвучил новую версию поджога и обвинил во всём начальницу

Сотрудник гипермаркета "Лента" в Томске, устроивший там пожар, рассказал, что менеджер магазина обратилась к нему с просьбой перевесить ценники на витринах. Александр Шнайдер перепутал их, за что получил замечание и указание всё переделать. Об этом рассказал Лайфу источник.

По словам поджигателя, придирки начальницы вывели его из себя. К тому же в этот момент он начал слышать "голоса в голове", которые стали его "мучить". Недолго думая, он взял уайт-спирит и поджёг магазин, а затем спокойно отправился домой и лёг на диван. "Что-то плохо стало", — пояснил Александр. Спал он до прихода к нему полиции.

Ущерб зданию гипермаркета оценивается в 2 млрд рублей. В ближайшее время предстоит оценить стоимость повреждённого имущества внутри магазина. Следователи уже возбудили уголовное дело.