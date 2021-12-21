Томский поджигатель "Ленты" заявил на допросе, что устроил пожар из-за "голосов в голове"

Мужчина, устроивший масштабный пожар в гипермаркете "Лента" в Томске, объяснил свои действия "голосами" в голове. Как сообщил источник Лайфа, оказывается, сотрудник магазина стоит на учёте в местной психбольнице.

В ходе допроса подозреваемый заявил, что у него "в голове постоянные какие-то голоса уже на протяжении многих лет". По его словам, сегодня во время работы они опять начали его "мучать", поэтому он и решил поджечь ТЦ "Лента". Следователи сейчас ждут его мать, которая должна предоставить справки о болезни и инвалидности сына.

По нашим данным, мужчина не ходит проверяться в больницу уже на протяжении двух лет. Также известно, что в 2008 году он привлекался за кражу, а в 2011-м — за угон автомобиля.