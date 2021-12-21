Томский поджигатель "Ленты" заявил на допросе, что устроил пожар из-за "голосов в голове"
По словам источника Лайфа, мужчина состоит на учёте у психиатра, но не ходит проверяться в больницу уже на протяжении двух лет.
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Мужчина, устроивший масштабный пожар в гипермаркете "Лента" в Томске, объяснил свои действия "голосами" в голове. Как сообщил источник Лайфа, оказывается, сотрудник магазина стоит на учёте в местной психбольнице.
В ходе допроса подозреваемый заявил, что у него "в голове постоянные какие-то голоса уже на протяжении многих лет". По его словам, сегодня во время работы они опять начали его "мучать", поэтому он и решил поджечь ТЦ "Лента". Следователи сейчас ждут его мать, которая должна предоставить справки о болезни и инвалидности сына.
По нашим данным, мужчина не ходит проверяться в больницу уже на протяжении двух лет. Также известно, что в 2008 году он привлекался за кражу, а в 2011-м — за угон автомобиля.
Напомним, крупный пожар охватил гипермаркет "Лента" в Томске сегодня днём. Из здания эвакуировали более сотни человек. Огонь, вероятно, мог добраться до отдела пиротехники, поскольку очевидцы слышали хлопки. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. По состоянию на 14:49 мск возгорание было локализовано на площади 3500 квадратных метров. Сотрудник томской "Ленты" заявил, что устроил пожар, потому что ему "надоело работать". При этом, по словам источника Лайфа, он трудился в гипермаркете всего две недели.
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