На границе с Белоруссией 40-летний польский солдат умер от алкоголя
Отмечается, что вскрытие тела не выявило механических повреждений, версия о насильственной смерти исключена.
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Польский солдат умер от алкоголя на границе с Белоруссией, сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек. Он пояснил, что в настоящий момент дело о смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря вблизи польско-белорусской границы расследует прокуратура.
"Причиной смерти стало удушье в состоянии алкогольного опьянения в результате закупорки дыхательных путей рвотными массами. В его организме было обнаружено 3,61 промилле алкоголя", — рассказал зампрокурора.
Он отметил, что "вскрытие тела не выявило механических повреждений", что исключает версию о насильственной смерти, тем не менее дело ведётся по статье "Непредумышленное причинение смерти".
Ранее в ООН сообщили, что за 2021 год на белорусско-польской границе погибло более 20 мигрантов. До этого Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам. Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям (преступления против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности).
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