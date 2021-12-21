На границе с Белоруссией 40-летний польский солдат умер от алкоголя

Польский солдат умер от алкоголя на границе с Белоруссией, сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек. Он пояснил, что в настоящий момент дело о смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря вблизи польско-белорусской границы расследует прокуратура.

"Причиной смерти стало удушье в состоянии алкогольного опьянения в результате закупорки дыхательных путей рвотными массами. В его организме было обнаружено 3,61 промилле алкоголя", — рассказал зампрокурора.

Он отметил, что "вскрытие тела не выявило механических повреждений", что исключает версию о насильственной смерти, тем не менее дело ведётся по статье "Непредумышленное причинение смерти".