Москвич умер в свой день рождения перед собеседованием

В Москве 27-летний мужчина скончался в свой день рождения, не дождавшись собеседования, пишет kp.ru. История произошла несколько дней назад. Николай К.* приехал на встречу с начальником охраны, чтобы устроиться на работу. Но последнего на месте не оказалось. Тогда мужчина остался ждать его в одном из подсобных помещений.

"Мужчина находился там один, никаких посторонних звуков из помещения не доносилось. Когда руководитель зашёл в подсобку, то увидел Николая мёртвым. Глаза мужчины были закрыты, изо рта выделялась белая пена. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть", — уточняет издание со ссылкой на свои источники.

Полиция начала проверку, назначена экспертиза для установления точной причины смерти Николая. По предварительным данным, на теле мужчины не найдено никаких признаков применения насилия.