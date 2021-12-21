Москвич умер в свой день рождения перед собеседованием
Назначена экспертиза для установления точной причины смерти Николая.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок
В Москве 27-летний мужчина скончался в свой день рождения, не дождавшись собеседования, пишет kp.ru. История произошла несколько дней назад. Николай К.* приехал на встречу с начальником охраны, чтобы устроиться на работу. Но последнего на месте не оказалось. Тогда мужчина остался ждать его в одном из подсобных помещений.
"Мужчина находился там один, никаких посторонних звуков из помещения не доносилось. Когда руководитель зашёл в подсобку, то увидел Николая мёртвым. Глаза мужчины были закрыты, изо рта выделялась белая пена. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть", — уточняет издание со ссылкой на свои источники.
Полиция начала проверку, назначена экспертиза для установления точной причины смерти Николая. По предварительным данным, на теле мужчины не найдено никаких признаков применения насилия.
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